Zénab Nabaya Dramé, ministre de l’Enseignement technique : ’’je viens avec disponibilité d’écouter chacun et tous’’

La salle de réunion du département en charge de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail a servi de cadre ce vendredi, 26 juin 2020 pour la passation de servie entre le ministre sortant, Lansana Komara et les deux nouveaux entrants (Zénab Nabaya Dramé et Cheick Oumar Diallo) respectivement ministre de l’Enseignement technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et ministre du Travail et des Lois Sociales.

Dans son intervention de circonstance, le ministre sortant, Lansana Komara a tout d’abord adressé ses vifs remerciements au président Alpha Condé qui, selon lui, lui a permis de gérer ce département pendant deux (2) années.

« En prenant la tête de ce département le 1er juin 2018, le Premier ministre, Chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana m’a confié une lettre de mission dont l’objectif global porte sur l’amélioration de l’accès et de l’équité aux formations techniques et professionnelles des jeunes guinéens. Leur insertion socioprofessionnelle à travers la promotion de l’emploi et l’application de la législation du travail et des lois sociales en Guinée. Il s’agit de dispenser, diversifier et promouvoir les compétences afin d’accompagner le développement socio-économique du pays. Ainsi, nos priorités ont été axées sur des activités de rénovation, réhabilitation des infrastructures, la construction de nouvelles institutions d’enseignement technique et professionnelle mais aussi la diversification des offres de formation à travers la création de nouvelles filières avec de nouveaux programmes plus attrayants et plus porteurs. La promotion d’une politique dynamique de création d’emploi. Pour cela, il nous a fallut l’appui et la disponibilité d’une équipe de cadres rompus à la tâche, aguerrie et engagée pour lancer un vaste programme de réhabilitation, de rénovation des infrastructures et équipements des institutions d’enseignement technique et professionnelle et surtout de la réalisation de nouvelles institutions », dira-t-il entre autres, avant de citer d’autres résultats tangibles parmi lesquels il y a l’achèvement des travaux de construction de quatre écoles régionales des arts et métiers (ERAM) et d’autres en construction.

Pour la nouvelle ministre, les résultats obtenus par son prédécesseur sont immenses et encourageants. C’est pourquoi elle a promis que les chantiers déjà ouverts seront poursuivis sous sa magistère en vue de faire de l’enseignement technique guinéen une destination privilégiée des jeunes apprenants.

« A travers ma nomination à ce département, Monsieur le Président de la République rappelle une nouvelle fois, son attachement aux jeunes et aux femmes de Guinée auxquels il dédie sa présidence. Je voudrais féliciter le ministre sortant pour les brillants résultats obtenus au niveau de ce département. Je voudrais vous féliciter aussi pour la confiance renouvelée du chef de l’Etat et je suis convaincue que dans vos nouvelles fonctions, vous donnerez le meilleur de vous-même comme d’habitude », a-t-elle mentionné.

Poursuivant, elle a tenu à préciser : « Dans ce niveau ministère, je viens avec humilité d’apprendre et disponibilité d’écouter chacun et tous pour m’imprégner de tous les dossiers, connaître les préoccupations et identifier les priorités. Mon souci est de travailler dans un esprit d’équipe et de cohésion dans le respect et la confiance mutuelle », a précisé la nouvelle ministre.

Quant au nouveau ministre du travail et des lois sociales, il a promis que les chantiers ouverts par son prédécesseur seront poursuivis.

