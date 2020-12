Le procès de « Zénabgate » ou le scandale de plus de 200 milliards francs guinéens –révélé par Guineenews- s’ouvre ce mercredi, 16 décembre à Conakry. Trois journalistes (Youssouf Boundou Sylla de Guineenews Moussa Moïse de Inquisiteur et Ibrahima Sory Traoré de Guinee7) sont poursuivis par la ministre de l’Enseignement technique, formation professionnelle et de l’Emploi Zénab Nabaya Dramé pour « diffamation ». L’affaire sera jugée au tribunal de premier instance de Kaloum.

Elisa CAMARA