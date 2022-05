Ziguinchor : Ousmane Sonko renonce à son salaire de maire…

Ousmane Sonko doit toucher en tant que maire de Ziguinchor un salaire mensuel de 900 000 francs CFA. Le leader de Pastef a renoncé à ce traitement. Il a annoncé la nouvelle, jeudi, 11 mai dernier, dans la capitale du Sud, en marge du lancement de la Semaine du citoyen.

Et ce n’est pas tout. D’après Libération, qui donne l’information dans son édition du jour, Ousmane Sonko est allé plus loin. «J’ai également renoncé à d’autres avantages liés (notamment) au carburant», a informé le maire de Ziguinchor, repris par le journal.

«Mieux, j’ai avec mes propres moyens, doté la municipalité de Ziguinchor de matériel informatique et d’assainissement», martèle Ousmane Sonko, qui assure avoir pour ambition de faire de la ville dont il est l’édile «la cité la plus propre et le mieux assainie du Sénégal».

Source : Seneweb