Zoom sur ces footballeurs guinéens qui jouent la C1 2019-2020

L'attente semble interminable depuis la brillante victoire de Liverpool lors de la Ligue des Champions UEFA passée avec une prestation spectaculaire des 4 africains que sont : Sadio Mané, Mohamed Salah, Joël Matip et Naby Kéita. Depuis mardi, la prestigieuse coupe a repris de plus belle avec près d'une centaine de joueurs africains dont des guinéens, classés en phase de poule et qui espèrent tous discuter la grande finale du 23 mai prochain à Istanbul. Voyons de plus près ses africains qui font la fierté de la Guinée et qui sont engagés, avec leurs clubs, dans la conquête de la coupe aux grands oreilles.

Liste de Guinéens en Ligue des Champions 2019-2020

Naby Keïta

Naby Keïta est un joueur international guinéen de 24 ans, né le 10 février à Lubumbashi. Il évolue actuellement en Angleterre et occupe le poste de milieu défensif avec Liverpool sous le numéro 8. Mais tout n’a pas commencé en Angleterre pour le jeune international guinéen. Déjà à l’âge de 9 neuf, le petit Naby rejoint un club local de la guinée du nom de Horoya AC. IL va y jouer jusqu’en 2013 où il eut l’opportunité de rejoindre l’Europe, précisément la France.

Il arrive à séduire les dirigeants de FC Istres lors d’un tournoi de détection et débute ainsi son parcours professionnel international avec le club français. Naby réussit à inscrit avec Istres FC, 4 buts et 9 passes décisives en 23 matchs. Une performance qui ne peut passer inaperçue en Ligue 2 et attire l’attention de plusieurs clubs européens de la ligue 1.

Finalement, il signera à Red Bull Salzbourg pour un montant de 1.5 millions d’euros. En Autriche, les débuts lui ont été relativement difficiles et presque stériles. IL a fallu attendre jusqu’en Novembre 2014 pour inscrire son premier but dans les dernières minutes contre Celtic Glasgow en Coupe d’Europe. Au terme de ses 42 matchs de la première saison avec le Red Bull Salzbourg, il réussit quand même à inscrire 6 buts pour les siens et remporte le championnat et la coupe d’Autriche.

La saison qui suit, il est sacré joueur de l’année 2015 de son club. Mais l’international guinéen ne resta plus longtemps, il rejoint la Bundesliga sous les couleurs de la RB Leipzig en 2016. Au cours de cette saison, Naby Keita fait encore preuve de ses performances et offre en tout 8 buts et 7 passes décisives pour le club allemand, qui trouvera un compris et cédera le joueur à Liverpool pour 60 millions €.

Une fois en Angleterre, le jeune guinéen ne tarde pas à se faire remarquer. Il inscrit son premier but, d’un coup de tête contre Southampton avec une victoire de 3-1 pour Liverpool. Toujours participatif dans les rencontres de son nouveau club, Naby inscrit le but le plus rapide de l’histoire de Liverpool en Premier League contre Huddersfield Town grâce à une passe décisive de Mohamed Salah, après seulement 15s de jeu. Lors de leur défaite 0-3 en demi-finale allé de Ligue des Champions, Naby Keita se blesse l’adducteur gauche et ne jouera plus la suite de la saison. Heureusement en son absence, le club réalise l’exploit de la remontada contre le club de Messi avec une victoire de 4-0 et remporte la C1. Naby Kéita devient ainsi le premier joueur guinéen en finale de la Ligue des champions et le premier guinéen à remporter cette compétition.

En début de cette nouvelle saison, son entraineur, Klopp apporte une bonne nouvelle sur l’état du joueur qui est en parfaite forme et qui pourra espérer une 2ème Ligue des Champions d’affilée.

Mouctar Diakhaby

Né le 19 Décembre 1996 à Vendôme (Loir-Et-Cher), Diakhaby Mouctar est un joueur international franco-guinéen occupant le poste de défenseur actuellement à Valence FC. Il débute sa carrière de footballeur avec USSA Vertou en 2ème division. Préformé à Nantes, le jeune guinéen de 22 ans enchaine plusieurs essais dans des clubs professionnels comme Rennes, Angers, Niort et encore à Nantes.

Il signera son premier contrat avec le club professionnel Olympique Lyonnais. Il fera ses premiers en ligue 1 en septembre 2016 contre Sochaux et titularisé en ligue des champions contre Juventus. Son premier but fut marqué en championnat contre FC Nantes et 3 buts en Europa Ligue. Le 28 juin il signe un contrat de 5 ans à 15 millions € avec une clause libératoire de 100 millions € où il disputera cette Ligue de Champions.