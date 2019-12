Fodé Oussou, VP/UFDG : ‘’des personnes comme Aboubacar Sylla sont en voie de disparition‘’

Le vice-président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) n’est apparemment pas aimé la sortie samedi dernier du ministre d’Etat aux transports. Aboubacar Sylla a lors de l’assemblée générale de son parti, accusé les politiques réunis au sein du FNDC de vouloir créer une situation insurrectionnelle pour arriver au pouvoir (lire l’article). Pour Fodé Oussou Fofana, M. Sylla est la seule personne à avoir été porte-parole de l’opposition et du gouvernement dans le même pays et au même moment.

‘’Des personnes comme Aboubacar Sylla sont en voie de disparition dans le monde, c’est lui seul qui peut être porte-parole de l’opposition et porte-parole du gouvernement dans le même pays et au même moment. Qu’est-ce qu’un monsieur comme lui a à dire à quelqu’un ? Aboubacar Sylla était représenté au CNT par la vice-présidente de son parti. Ce que moi je lui demande, c’est d’avoir du respect pour le général Sékouba Konaté qui a été président de la transition. Il a été le seul le président à avoir passé le témoin dans notre pays, on lui doit un respect pour ça, parce qu’il pouvait s’accrocher au pouvoir en créant des problèmes dans la mesure où beaucoup de militaires n’étaient pas d’accord à ce qu’on passe le pouvoir aux civils. Mais aujourd’hui, il fait comme si tout cela n’a jamais existé, c’est comme si ce n’était pas le même Aboubacar Sylla. Le jour où il sera débarqué de son poste, il est capable de redevenir opposant. Je pensais qu’il avait peur de parler dans ce pays, je pensais qu’il devait se cacher pour ne pas qu’on le voit, il faut être Aboubacar Sylla pour se comporter comme ça’’.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39